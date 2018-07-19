«Наш дом — планета Земля»: очередное занятие в летней школе состоится на территории комплекса «Кузьминки-Люблино»

В пятницу, 20 июля, в «Зеленой школе мельника Кузьмы» проведут программу для детей «Наш дом — планета Земля» и раскроют довольно сложную тему природных циклов нашей планеты.

Как сообщили в пресс-службе Моприроды, детей ждет утренняя зарядка, лекция о природных циклах Земли, викторина.

Занятие состоится в 11.00 по адресу: улица Кузьминская, дом 10 (вольерный комплекс). Занятие рассчитано на детей от 5 до 12 лет. Вход свободный. Телефон для справок: 8 (495) 377-35-93.

Напомним, что на занятиях в летней школе Мельник Кузьма и его помощники учат детей работам на огороде, проводят занятия по развитию творческих навыков, познавательные игры, научные опыты и эксперименты. (ск)