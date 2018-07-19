Археологи обследуют оборонительный вал XVII века в центре Пензы в 2018 году

ПЕНЗА , 19 июля. / ТАСС /. Археологи приступят к раскопкам сохранившейся части оборонительного вала XVII века в Пензе в связи с обустройством лестниц, которые соединят одну из центральных улиц города — улицу Кирова — с восстанавливаемым Спасским кафедральным собором. Об этом сообщил ТАСС глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В феврале 2017 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил создать проход, который связал бы улицу Кирова и Спасский кафедральный собор, строящийся на месте взорванного в 1934 году храма. Прямому проходу мешал ряд зданий и хозяйственных построек. Кроме того, на месте проектируемой лестницы находятся участки оборонительного вала, который защищал город-крепость Пензу с момента ее основания в 1663 году от набегов кочевых племен. В 1980 году участки вала вместе с восстановленным частоколом, звонницей с мортирой и памятником первопоселенцу были включены в состав единого мемориального комплекса, который является одной из главных достопримечательностей Пензы.

"Предполагается, что будет не одна лестница, а несколько проходов, которые будут выводить (с улицы Кирова) к Спасскому кафедральному собору. Сейчас мы на том этапе, когда все ненужные объекты, в том числе гаражи, которые затрудняли бы проведение работ по устройству лестницы, снесены. Однако прежде чем вести какие-то работы, необходимо провести раскопки участков оборонительного вала, который имеет историческую ценность. Эта работа должна начаться в этом году", — сказал Кувайцев.

Власти региона и города рассчитывают вместе со строительством лестницы провести благоустройство территории: организовать современное освещение, видовые площадки и облагородить вид оборонительного вала.

По словам Кувайцева, также ведутся работы по благоустройству территории у кафедрального собора. В 2018 году областной бюджет передал муниципалитету 25 млн рублей на эти нужды, еще 125 млн рублей запланированы на следующий год. Подходы к храму будут вымощены плиткой. «Проектом предусмотрено обустройство зеленой зоны в сквере Лермонтова, который примыкает к территории собора, и создание прогулочных пространств», — уточнил глава администрации Пензы.