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«Это фейк»: дончанин, которого украинские СМИ обвинили в драке в Турции, никогда не был за границей
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«Это фейк»: дончанин, которого украинские СМИ обвинили в драке в Турции, никогда не был за границей 

161.ru 46 минут назад
Фото: 161.ru
Андрей Похвальный категорически опровергает, сообщения украинских СМИ о том, что причастен к драке в турецком отеле
Андрей Похвальный, ставший главным ньюсмейкером для СМИ Украины, собирается подать в суд на издания, обвинившие его в убийстве. По словам жителя Ростовской области, он испытал настоящий шок, когда увидел новость о том, что якобы избил до смерти в отеле в Алании украинского туриста.
Более того, сообщения были проиллюстрированы фотографиями дончанина, взятыми с личной странице в социальных сетях.
— У меня нет даже загранпаспорта! Мы с женой никогда не были в Турции, да и вообще, за границей. Последний раз отдыхали года четыре назад в Краснодарском крае, — рассказал Андрей Похвальный корреспонденту 161.ru. — Вы представляете мой шок, когда друзья мне скинули ссылки на новости, судя по которым я сейчас в турецком СИЗО?
По словам мужчины, у него нет точного объяснения того, как мог появиться такой фейк, одни лишь догадки.
— Я интересуюсь казачеством, может, все связано как-то с этим? Я точно не знаю, но одно могу сказать наверняка — буду подавать в суд на издания, обвинившие меня в убийстве, — подытожил мужчина.
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