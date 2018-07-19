«Это фейк»: дончанин, которого украинские СМИ обвинили в драке в Турции, никогда не был за границей

Андрей Похвальный категорически опровергает, сообщения украинских СМИ о том, что причастен к драке в турецком отеле

Андрей Похвальный, ставший главным ньюсмейкером для СМИ Украины , собирается подать в суд на издания, обвинившие его в убийстве. По словам жителя Ростовской области, он испытал настоящий шок, когда увидел новость о том, что якобы избил до смерти в отеле в Алании украинского туриста.

Более того, сообщения были проиллюстрированы фотографиями дончанина, взятыми с личной странице в социальных сетях.

— У меня нет даже загранпаспорта! Мы с женой никогда не были в Турции , да и вообще, за границей. Последний раз отдыхали года четыре назад в Краснодарском крае , — рассказал Андрей Похвальный корреспонденту 161.ru. — Вы представляете мой шок, когда друзья мне скинули ссылки на новости, судя по которым я сейчас в турецком СИЗО

По словам мужчины, у него нет точного объяснения того, как мог появиться такой фейк, одни лишь догадки.

— Я интересуюсь казачеством, может, все связано как-то с этим? Я точно не знаю, но одно могу сказать наверняка — буду подавать в суд на издания, обвинившие меня в убийстве, — подытожил мужчина.