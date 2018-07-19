Облачка и щетинки: как Москву «разрисовывают» живыми цветами

В советское время цветники в городах были регламентированными, с политическим намеком, теперь же в Москве привносят в это искусство больше творчества и свободы. Заместитель начальника управления по благоустройству и озеленению ГБУ «Автомобильные дороги» Анна Берестова рассказала, как создаются столичные клумбы.

Виды свободы

В современных цветниках сильно изменился состав растений по сравнению с былыми временами СССР, когда чаще всего использовался красный цвет и многие клумбы создавали по шаблону. «Ассортимент сильно расширился, например, теперь в городе мы легко может использовать злаки, шалфей, вербену. Раньше такого не было. Цветочное искусство стало более свободным, и, можно сказать, демократичным», — рассказывает Берестова.

Больше всего в Москве ковровых цветников, которые составляются из однолетних, цветущих весь сезон растений. Это цветники без перепадов, все растения одного роста. Они делятся на модульные, когда рисунок из цветов создают с помощью геометрических форм; и арабески, с более витиеватыми рисунками, похожими на восточные — отсюда и название.

Цветник на площади у Большого театра в Москве

Ковровые цветники — парадные, панорамные. Они используются на открытых пространствах, например, на площадях и в скверах, вдоль магистралей, у автомобильных развязок. «При этом они выглядят эффектно постоянно. Потому что однолетники цветут безостановочно весь сезон. Более того, эти цветы более приспособлены к жизни в экологических условиях города, особенно у дорог», — отмечает Берестова.

Смешанные миксбордеры отличаются перепадами высот, большей сложностью, они включают травянистые многолетние, цветущие и декоративные лиственные растения. В течение сезона в таких цветниках в свое время распускаются разные цветы, поэтому их внешний вид меняется.

Высаживаются смешанные миксбордеры в основном в парках: там за ними удобнее ухаживать, и они более прихотливы к экологическим условиям.

Отдыхающие в Парке искусств «Музеон» в Москве

Цветочные «художники»

Создают цветники специалисты — инженеры по садово-парковому искусству, они разрабатывают паспорт цветника. Причем нет «типовых» цветниковых решений, для каждого места создается свой собственный неповторимый проект.

"Мы стремимся к тому, чтобы цветники становились частью города, занимали свое место, вписывались в пространство, дополняли его, подчеркивали архитектуру, линии дорожек. Поэтому профессия у наших специалистов, безусловно, творческая", — говорит Берестова.

Цветник на Манежной площадь в Москве

Специалисты создают форму, соотносят ее с фактурой: цветы могут быть пышными и непышными, мягкими или жесткими, щетинистыми или легкими, как облачко. Если все пропорции подобраны с умением, то цветники могут положительно влиять на психоэмоциональное состояние горожан. Особенно важно это при составлении цветников у дорог, добавляет эксперт.

Каждый паспорт цветника ГБУ «Автомобильные дороги» согласовывает с Москомархитектурой. Согласование выдается на три года. Так ведется работа над единой гармоничной городской средой.

"Представители комитета делают свои замечания, мы с ними обсуждаем детали, принимаем рекомендации, что-то исправляем в соответствии с их пожеланиями, в чем-то, наоборот, убеждаем их. В итоге приходим к консенсусу. Так цветники вписываются в пространства города, становятся его органичной частью", — говорит Берестова.