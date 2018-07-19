На территории всех подразделений школы № 2072 промыли асфальт

Летнюю генеральную промывку асфальта провели во всех структурных подразделениях новогиреевского образовательного комплекса № 2072.

Сотрудники школьных и дошкольных корпусов вымыли весь асфальт на территориях с применением специального шампуня.

«Такая генеральная промывка асфальта является плановой. Она проводится с целью обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий. Все асфальтобетонные дорожки были тщательно обработаны моющими средствами, а затем обильно промыты мощной струей воды», рассказали корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» в школе № 20172.

Москве регулярно моют асфальт специальными моющими средствами. Сотрудники дорожных и коммунальных служб города промывают дороги, остановочные павильоны и внутридворовые проезды.

Фото — Школа № 2072.