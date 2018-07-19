Свыше 60% российских автовладельцев испытывают опасение, обращаясь в автосервис 

Портал Авто Mail.Ru в содружестве с автоэкспертами «Автостата» провели онлайн-опрос касательно предрасположенности россиян к обращению в автосервис. Опрос провели среди 6000 участников.
По итогам выяснилось, что около 60% россиян с особой осторожностью относятся к посещению автосервиса, испытывая при этом опасения.
Стараются решить технические вопросы в сервисном центре автодилера 27,1% опрошенных. Предпочитают сотрудничество с независимыми СТО — 36,7%.
Как показал опрос, 50,5% респондентов обращаясь в автосервис автодилера имеют неприятное предвкушение касательно возможных навязываемых услуг, не несущих первоочередной необходимости.
А вот 34,3% прямо заявили, что сомневаются в компетенции мастеров независимых СТО. Выходит, что почти каждый третий не доверяет частным автосервисам.
Процент недоверия довольно высокий. Вероятно российским автовладельцам есть чего опасаться. Видимо они уже не раз «обожглись» о предлагаемый в России «автосервис».