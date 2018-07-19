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Погрузка в Клайпедском порту в 2018 году выросла на 8%
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Погрузка в Клайпедском порту в 2018 году выросла на 8% 

РЖД-Партнер 45 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Только в июне по сравнению с июнем 2017 года погрузки в порту увеличились на 17,1% до 3,939 млн т.
Директор по маркетингу и общим вопросам дирекции порта Артурас Друнгилас отметил, что объемы погрузок в этом году обусловлены преимущественно погрузками контейнеров с больших океанских судов на малые морские суда.
"Мы надеемся, что оборот контейнеров будет расти и в дальнейшем", — сказал на А. Друнгилас.
Погрузки генеральных грузов за полугодие по сравнению с январем-июнем прошлого года выросли на 28,4% до 7,558 млн тонн, погрузки наливных грузов снизились на 2,7% до 5,299 млн тонн, а погрузки насыпных грузов выросли на 0,5% до 9,306 млн тонн.
Погрузки генеральных грузов в июне по сравнению с июнем прошлого года выросли на 50,7% до 1,453 млн тонн, погрузки наливных грузов упали на 14,8% до 863 тыс. тонн, погрузки насыпных грузов выросли на 17% до 1,623 млн тонн.
В Клайпедский порт в первом полугодии этого года зашло 3265 судов — на 23 судна больше, чем в январе-июне прошлого года.
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