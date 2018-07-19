Левин поздравил Московскую Правду с 100-летием

Он также вручил наградные грамоты от имени Комитета. Левин подчеркнул особую роль главного редактора «Московской правды» в истории одной из знаковых столичных газет.

Депутат также отметил профессионализм сотрудников, оперативность работы и следование фокусу интересов аудитории, которые определили востребованность газеты. ​