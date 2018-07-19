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Левин поздравил Московскую Правду с 100-летием
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Левин поздравил Московскую Правду с 100-летием 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин принял участие в торжественном приёме в Центральном Доме журналиста, посвященном 100-летнему юбилею газеты «Московская Правда», в ходе которого он выступил с поздравлением редакционного коллектива, сообщает пресс-служба комитета.
Он также вручил наградные грамоты от имени Комитета. Левин подчеркнул особую роль главного редактора «Московской правды» в истории одной из знаковых столичных газет.
Депутат также отметил профессионализм сотрудников, оперативность работы и следование фокусу интересов аудитории, которые определили востребованность газеты. ​
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