Выборгский водоканал проверил сообщения о загрязнении Северной гавани и Большого Ковша

18 июля руководство водоканала Выборга прибыло для осмотра водоемов. В проверке принимал участие и эколог, сообщает piter.tv.

До этого в соцсетях появились гневные сообщения. Жители Выборга жаловались на нечистоты, которые плавали по поверхности воды. Администрация города направила официальный запрос в местный «Водоканал». Было решено проверить сообщения людей.

Осмотр не выявил признаков загрязнения. Утечек с водоочистных сооружений и канализации не найдено. Об аварийных ситуациях также не сообщалось.