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Выборгский водоканал проверил сообщения о загрязнении Северной гавани и Большого Ковша
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Выборгский водоканал проверил сообщения о загрязнении Северной гавани и Большого Ковша 

Ivyborg.ru 51 минуту назад
18 июля руководство водоканала Выборга прибыло для осмотра водоемов. В проверке принимал участие и эколог, сообщает piter.tv.
До этого в соцсетях появились гневные сообщения. Жители Выборга жаловались на нечистоты, которые плавали по поверхности воды. Администрация города направила официальный запрос в местный «Водоканал». Было решено проверить сообщения людей.
Осмотр не выявил признаков загрязнения. Утечек с водоочистных сооружений и канализации не найдено. Об аварийных ситуациях также не сообщалось.
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