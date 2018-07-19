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Захарова: Россия заинтересована в полномасштабной нормализации отношений с Грузией
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Захарова: Россия заинтересована в полномасштабной нормализации отношений с Грузией 

ТАСС 43 минуты назад
ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Россия заинтересована в полномасштабной нормализации добрососедских отношений с Грузией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в интервью тбилисской телекомпании «Рустави-2».
"Полномасштабная нормализация отношений двух стран входит в интересы и России, и Грузии, и народов [обеих] стран", — отметила она.
"Прогресс в процессе нормализации отношений двух стран зависит от политической воли Грузии, со стороны России в этом процессе нет каких-либо препятствий", — уточнила Захарова.
Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны по инициативе грузинской стороны в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. С 2012 года проходят регулярные встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зураба Абашидзе и статс-секретаря, замглавы МИД России Григория Карасина. В Москве и Тбилиси не раз заявляли, что встречи в данном формате принесли определенные положительные результаты в плане восстановления и развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, транспорта и культуры.
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