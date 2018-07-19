Захарова: Россия заинтересована в полномасштабной нормализации отношений с Грузией

"Полномасштабная нормализация отношений двух стран входит в интересы и России, и Грузии, и народов [обеих] стран", — отметила она.

"Прогресс в процессе нормализации отношений двух стран зависит от политической воли Грузии, со стороны России в этом процессе нет каких-либо препятствий", — уточнила Захарова.