В Нижнем Новгороде определили подрядчика для благоустройства парка «Дубки»

В Нижнем Новгороде определилась подрядная организация, которая будет заниматься благоустройством парка «Дубки» в Ленинском районе. Победителем аукциона, который состоялся 16 июля, признано ООО «АвтоДорСтрой». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Напомним, на благоустройство парка выделено более 30 млн рублей. Согласно документам, опубликованным на портале госзакупок, всего на конкурс было подано две заявки. Вторым участником аукциона стало ООО «Строительная компания Стройсервис». Однако, «АвтоДорСтрой» предложил более низкую цену контракта. Соответственно, именно эта компания стала победителем.

Напомним, на освещение парка «Дубки» выделено почти 6,5 млн рублей.