Ясеневцы занимаются физкультурой в течение рабочей недели

Если вы хотите, сбросить лишение килограммы и привести себя в форму, «Атлант» вам в этом поможет. Только в июле на спортивной площадке «Атланта» проходят специальные тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе. Опытный тренер Галина Соколова научит каждого правильному и эффективному, выполнению спортивных упражнений.

Занятия для тех, кому исполнилось 50 лет, проходят с понедельника по пятницу с 11:00 до 12:00, а в четверг с 13:00 до 14:00. Встречаемся на спортивной площадке по адресу: Литовский бульвар д. 11 к. 3.

Записаться можно по телефонам +7 (495) 425-02-11, +7 (495) 426-88-10 и на сайте atlantuzao.ru.