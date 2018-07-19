Терапия музыкой: британский пианист играет Баха тайским слонам

Пол Бартон из Великобритании регулярно выступает с концертами. Произведения классиков пианист исполняет для весьма необычной аудитории: в роли его постоянных слушателей выступают слоны. Об этом сообщило издание The Sun.

Британец, родом из Восточного Йоркшира, сейчас живет в заповеднике «Мир слонов» в Таиланде . Вместе с женой они опекают 28 животных.

Недавно Бартон исполнил произведение Баха для 62-летней слепой слонихи Лам Дуан. Музыка настолько ей понравилась животному, что она качалось в такт мелодии.

«Мое сердце было разбито, когда я впервые увидел Лам Дуан в заповеднике в 2012 году. Она была очень беспокойна. Сейчас, когда я играю музыку, слониха успокаивается и «танцует» под музыку», — рассказал 57-летний пианист.

Несмотря на возможную агрессивность некоторых пород слонов, Бартон предпочитает играть им в естественных условиях. Пианино он выносит на природу, где животные могут чувствовать себя свободными.

«Когда слоны стоят рядом с вами, чувствуется особая связь, которую невозможно передать и как-либо объяснить словами», — поделился своими впечатлениями от игры мужчина.

Обычно, поделился британец, хватает нескольких секунд, чтобы понять, понравилась ли слону выбранная композиция.

«Надеюсь, их жизнь станет немного лучше от этого», — заключил Бартон.

Видео, на которых музыкант выступает перед величественными обитателями «Мира слонов», музыкант публикует на своем канале YouTube. Таким образом он распространяет информацию о заповеднике и самих животных.

В Центр спасения слонов обычно привозят больных, старых или неработающих слонов. Здесь за ними приглядывают волонтеры.

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