Поставщик требует признать банкротом Железные дороги Якутии

Заявитель указывает, что долг в 21 021 532,12 руб. до настоящего времени не оплачен. «Заявитель считает, что у железнодорожной компании наблюдаются признаки банкротства, просит суд ввести процедуру наблюдения, ходатайствует об утверждении временного управляющего из числа членов ассоциации „Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа“, — уточнила В. Угловская.