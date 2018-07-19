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Поставщик требует признать банкротом Железные дороги Якутии
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Поставщик требует признать банкротом Железные дороги Якутии 

РЖД-Партнер 15 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Заявитель указывает, что долг в 21 021 532,12 руб. до настоящего времени не оплачен. «Заявитель считает, что у железнодорожной компании наблюдаются признаки банкротства, просит суд ввести процедуру наблюдения, ходатайствует об утверждении временного управляющего из числа членов ассоциации „Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа“, — уточнила В. Угловская.
В соответствии со ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии заявления к производству Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) будет решен в течение пяти рабочих дней..
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