Футбольный фанат о том, почему поклонники футбола выродились и больше не дерутся

ТОГДА

Мозг отключается. Страха нет. Адреналин зашкаливает. Вижу врага и не думаю о последствиях: что могут принять или покалечить. Бегу на врага, со мной друзья, парни, на которых можно положиться, 100 человек. Сходимся. Деремся. От этого невероятно кроет. Я подсел на кайф драки.

Околофутбол — как «Бойцовский клуб» Паланика. Пять дней в неделю тянулась серая скучная жизнь — учеба, работа, бытовуха, а потом наступали выходные, и я вырывался из этого: мы собирались в 5 утра, выслеживали оппонентов из других клубов, затевали драки.

Я в фанатизме с 2000-го. Самым трэшем всегда были кавказские выезды. Десять лет назад поехали на матч «Спартака» в Приэльбрусье — полный автобус, человек 40. Первый раз подрались в шашлычной, дальше все нарастало, как снежный ком. Вечером кавказцы с оружием пошли на штурм нашей гостиницы. Мы всю ночь держали оборону, отбивались кирпичами, стульями, бутылками, в ответ получали автоматные очереди. С утра всех оцепили и развезли по отделениям. Местные жаждали мести, так что вывозили нас с Кавказа с вооруженным ОМОНом.

В Тирасполе в 2006-м мы ворвались на дискотеку с криками «Москва», местные гопники забыковали, пришлось поставить на место сначала их, потом милицию. Закончилось все огромной дракой на границе Украины и Приднестровья. Испуганные пограничники вызывали армию для подкрепления.

Я разбил несколько бутылок о чужие головы. Не знаю, что потом было с людьми — может, и ничего. Может, просто пару швов наложили. Все-таки мы всегда старались проявлять уважение к оппонентам. Даже в Москве сторонники разных клубов друг с другом общались, дружили, ходили вместе сначала в бар «Серна», потом в «Солянку».

СЕЙЧАС

Раньше кайф был в том, чтобы выследить оппонента, перехитрить тактически и только потом подраться. Но фанатизм деградировал. В 2006 году случилась последняя городская драка «все на всех»: на Пресне сошлись фанаты «Спартака» и ЦСКА. После нее спецслужбы вытеснили околофутбол из города. Теперь, чтобы подраться, надо договариваться с противниками и выезжать в леса. Все свелось к тупому маханию кулаками с участием подписных спортсменов, которые и на футболе-то никогда не были. Суть фанатизма — в протесте против системы. А теперь все лидеры группировок под контролем спецслужб.

Субкультура извращена. Школьники посмотрели фильм «Околофутбола», возомнили себя фанатами, придумали своим конторам дебильные названия и дерутся: «Смешарики» против «Попрыгунчиков». Во что превратился сам футбол? Вместо нормальных мужиков на поле сладкие мальчики-мажоры, любители кальянов и Тимати . Подконтрольные фанаты на трибунах машут флажками и поют разрешенные песенки. На играх нет оскорблений, нет агрессии, а она должна быть. Теперь, чтобы ощутить дух старого фанатизма, езжу в дружественную страну. Там еще можно собраться в 300 щей в центре города и атаковать приезжих болельщиков.

Сейчас на играх «Спартака» я не чувствую ничего. Поэтому начал ездить за «Калугу» и заново ощутил дух авантюризма, братства, фанатского единения. Недавно после калужского матча ОМОН нас жестко принял по ерундовой причине — бросили пару петард и дымовых шашек. Всех положили мордой в землю. Я вообще хотел спокойно сесть в поезд, взять пива, уехать домой. И в результате в 4 утра вышел из отделения в рваной куртке, с прокушенной полицейской овчаркой ногой. И подумал в очередной раз: «Да пошло это все на хрен!» Но прошел день-другой, и я понял, что, наверное, это было круто. И снова поехал на матч.

Опубликовано в журнале Numero №050 — апрель-май 2018.