АДВ Диджитал и «РусБренд»: Как брендам использовать киберспорт?

Агентство АДВ Диджитал и некоммерческое партнерство «РусБренд» провели первый семинар для брендов, посвященный киберспортивному маркетингу. Киберспорт не первый год является горячей темой для обсуждения маркетологов, при этом оставаясь молодой и быстро меняющейся отраслью.

Идеей семинара АДВ Диджитал и «РусБренд» было рассказать компаниям, как игровая индустрия может быть задействована в маркетинговых коммуникациях. Спикерами мероприятия стали рекламные агентства, представители команд и площадок, организаторы турниров и киберспортивных лиг, профильные журналисты, каждый из которых поделился инсайтами, важными для понимания киберспорта и его интеграции в бренд.

Елена Охлопкова, Директор по взаимодействию в сфере рекламы, маркетинга и СМИ, «РусБренд»:

Практика проведения совместных мероприятий для рекламодателей, членов «РусБренда» с привлечением экспертов от рекламных групп является хорошим примером неформального взаимодействия между рекламодателями и агентствами, в рамках которых рекламные агентства могут представить свои профессиональные компетенции и экспертизу в области маркетинговых коммуникаций. Поскольку рекламный мир становится все более сложным и технологичным, знакомство рекламодателей с новыми коммуникационными возможностями является приоритетной задачей ассоциации. Семинар по киберспорту, проведенный силами агентства АДВ Диджитал, это первый опыт такого индустриального сотрудничества между «РусБрендом» и российской рекламной группой АДВ. Хочется поблагодарить организаторов, АДВ Диджитал, за отлично подготовленное мероприятия и выразить надежду, что наше сотрудничество успешно продолжится в будущем.

Партнерами мероприятия выступили лидеры и эксперты киберспортивной индустрии в России : холдинг Esforce, Mail.ru Group , команда M19, издание Cyber.Sports.ru, многофункциональный комплекс Winstrike Arena.

Российский рынок киберспорта по праву занимает первое место в Европе по своему объёму и темпам развития, а по уровню организации международных соревнований мы — одни из лучших в мире. Во многом это связано с проведением серии турниров EPICENTER. В 2018 году EPICENTER XL по Dota 2 побил все рекорды, став самым просматриваемым турниром игрового сезона Dota Pro Curcuit 2017−18. Финальную стадию турнира в общей сложности посмотрели более 19 миллионов человек по всему миру.

Сейчас киберспортивная индустрия находится в самом начале своего развития и, как следствие, крупные бренды все активнее расширяют свое присутствие на этом рынке и пытаются выиграть конкурентную борьбу за внимание аудитории. Mail.Ru Group уже много лет является для многих крупных компаний основным партнером, который обладает уникальной для России экспертизой на рынке игр,

в т. ч.

— в киберспорте. Мы уже много лет проводим киберспортивные турниры, организовываем трансляции, развиваем игровые сервисы и собственную турнирную платформу, а в этом году анонсировали запуск Профессиональной киберспортивной лиги. Она станет первой в России платформой с едиными и прозрачными правилами взаимодействия для игроков, тренеров, клубов, спонсоров и рекламодателей.

Юрий Бунин, Коммерческий директор киберспортивной команды M19:

Из всех инструментов работы бренда с аудиторией гейминга и киберспорта мы остановились именно на на киберспортивных командах. Во-первых, сами составы производят продвигающий контент, и с ними легко работать. Во-вторых, они обеспечивают высокую лояльность — фанаты лидеров мнения полагаются на взгляды и на выбор кумиров. Мы решили, что это актуально и интересно для представителей Русбренда, вникающих в новую для себя тему. Команда — первое, что приходит на ум, когда думаешь о поддержке спорта, поэтому важно знать нюансы и подводные камни.

Радует, что рынок киберспорта растёт и привлекает таких гигантов и профессионалов маркетинга, как АДВ. Мы уверены, что наша работа по организации турниров для развития профессиональных команд и киберспортсменов в России будет интересна их клиентам. Вдвойне здорово, что работать в киберспорте станет их компания с экспертизой в традиционном спорте — это провысит кредит доверия крупных брендов к киберспорту; а такие ивенты, где могут встретиться и «местные» киберспортивные специалисты, и маркетологи из традиционного спорта, и представители самих брендов, пообщаться, обменяться опытом — помогут наладить контакт, узнать что-то новое и, в конце концов, добиваться своих целей с большей эффективностью.

Специальным спикером семинара по киберспорту стало агентство спортивного маркетинга Octagon (входит в рекламную Группу АДВ). На мероприятии представители Octagon и АДВ Диджитал объявили о запуске совместного киберспортивного направления — интегратора АДВ Good Game.

Екатерина Бокова , Директор направления Sport & Entertainment АДВ Экспириенс:

Интеграция в спорт дает брендам уникальные возможности становиться «своими» для выбранной аудитории. Конечно, киберспорт имеет свои существенные отличия от традиционного спорта, в первую очередь — это его 100% интерактивная природа, традиционный спорт только начинает движение в сторону большей интерактивности. Тем не менее, многие принципы интеграции брендов в спорт одинаковы, независимо от того, это киберспорт или традиционный. Мы уверены, что наш опыт в маркетинге, стратегии, знание принципов работы спонсорства поможет нам — АДВ Good Game (GG) — в разработке действительно интересных и работающих проектов для брендов.

Александр Сафронов , Директор по стратегическому планированию АДВ Диджитал:

Индустрия киберспорта находится на стыке спорта и развлечений, онлайн и офлайн. Правила игры формируются на наших глазах и будущее рынка зависит как от глобальных тенденций, так и от локальных событий, в которых рекламодатели играют существенную роль. Под брендом АДВ Good Game (GG) мы собрали специалистов всех направлений от аналитиков и стратегов до креативщиков и project-менеджеров, для которых киберспорт — это вдохновляющие проекты и профессиональный вызов.