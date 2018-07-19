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Tele2 запустил 4G-Интернет в Тыве
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Tele2 запустил 4G-Интернет в Тыве 

Банки.ру 57 минут назад
Оператор связи Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в 11 населенных пунктах Республики Тывы. Общее число регионов, покрытых сетью LTE Tele2, увеличилось до 62.
В Республике Тыве Tele2 развивала сеть LTE на базе имеющихся объектов связи по модели Sharing LTE. Оператор установил дополнительное оборудование на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Технологическое решение позволило быстро развернуть сеть высокоскоростного Интернета с минимальными затратами.
Продуктовый виджет
Для 4G-Интернета Tele2 использует непрерывную полосу частот шириной 15 МГц в диапазоне 1800 МГц, которая обеспечивает максимальные скорости до 110 Мбит/сек. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет абонентам комфортно пользоваться скоростным Интернетом не только на улице, но и внутри помещений.
Сейчас высокоскоростной Интернет доступен жителям одиннадцати городов и населенных пунктов, в которых проживает более 150 тыс. человек, или 49% населения республики. Сеть LTE Tele2 теперь покрывает столицу региона Кызыл, а также Шагонар, Чадан, Туран, Сарыг-Сеп, Сесерлиг, Суг-Аксы, Сукпак, Дружба, Хову-Аксы, Вавилинский затон Пий-Хемского района.
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