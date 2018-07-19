Tele2 запустил 4G-Интернет в Тыве

Оператор связи Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сеть LTE в 11 населенных пунктах Республики Тывы. Общее число регионов, покрытых сетью LTE Tele2, увеличилось до 62.

В Республике Тыве Tele2 развивала сеть LTE на базе имеющихся объектов связи по модели Sharing LTE. Оператор установил дополнительное оборудование на базовых станциях, которые ранее работали в стандарте 2G. Технологическое решение позволило быстро развернуть сеть высокоскоростного Интернета с минимальными затратами.

Продуктовый виджет

Для 4G-Интернета Tele2 использует непрерывную полосу частот шириной 15 МГц в диапазоне 1800 МГц, которая обеспечивает максимальные скорости до 110 Мбит/сек. Особенностью диапазона является отличная проникающая способность сигнала, что позволяет абонентам комфортно пользоваться скоростным Интернетом не только на улице, но и внутри помещений.