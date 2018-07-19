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Володарск и Решетиха попадут в ТОСЭР
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Володарск и Решетиха попадут в ТОСЭР 

Нижегородская правда 58 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Володарск и Решетиха попадут в ТОСЭРКомиссия при Минэкономразвития России одобрила создание двух территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Нижегородской области в городе Володарск и рабочем поселке Решетиха. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области.
«Присвоение им статуса ТОСЭР открывает возможности для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций в новые виды деятельности и снижения зависимости от градообразующих предприятий. Одобрение заявок стало результатом сотрудничества правительства Нижегородской области с администрациями моногородов и взаимодействия с Минэкономразвития России», — отметил министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков.
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