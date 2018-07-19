Два моногорода в Нижегородской области получат статус ТОР

"На основании положительного решения комиссии при Минэкономразвития до конца текущего года ожидается принятие постановления правительства РФ и законодательное закрепление статуса ТОР за Володарском и Решетихой", — говорится в сообщении.

В границах ТОР установят льготные условия для реализации инвестиционных проектов, в том числе налоговые льготы и послабления по отчислениям во внебюджетные фонды. По данным пресс-службы, правительство региона уже подписало рамочные соглашения о реализации более 11 проектов на этих территориях.

"Володарск и Решетиха относятся к монопрофильным муниципальным образованиям, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. Статус ТОР поможет привлечь инвестиции в новые виды деятельности и снизить зависимости от градообразующих предприятий", — сказал журналистам министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игорь Норенков

В Нижегородской области находится 12 моногородов. По региональной программе комплексного развития, в 2018-2020 году на этих территориях планируется создать свыше 8,4 тыс. новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий.