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Бывшим и будущим олимпийским чемпионам Дона предлагают назначить денежные выплаты
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Бывшим и будущим олимпийским чемпионам Дона предлагают назначить денежные выплаты 

Деловое сообщество 59 минут назад
Выплачивать ежемесячную адресную социальную помощь донским спортсменам, выступающим на международных соревнованиях за Ростовскую область и проживающим на ее территории, предлагает комитет Законодательного Собрания Дона по молодежной политике. Парламентарии уверены — это поможет сохранить выдающиеся спортивные школы региона.
«Мы предлагаем рассмотреть ежемесячную денежную выплату спортсменам, получившим медали на Олимпийских, Сурдолимпийских и Паралимпийских играх, а также на международных чемпионатах по тем видам спорта, которые входят в программу этих игр. Мы также предлагаем данную денежную выплату установить как для спортсменов, так и для их тренеров», — пояснила председатель комитета Екатерина Стенякина ИА ДОН24.
Сейчас в регионе проживает 111 человек, подходящих по всем условиям для получения выплат. Это олимпийские чемпионы России, СССР, СНГ, выступавшие в составе сборных от Ростовской области. Екатерина Стенякина отметила, что размер выплаты, а также порядок ее начисления планируется предоставить правительству региона как органу исполнительной власти.
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