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Минфин оценил доход от налогового маневра в нефтянке в триллион рублей
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Минфин оценил доход от налогового маневра в нефтянке в триллион рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По его словам, эта оценка справедлива при цене нефти Urals выше 40 долларов за баррель, передает ТАСС. Озвученная ранее вице-премьером Дмитрием Козаком оценка дохода в размере 1,3-1,6 триллиона рублей считалась исходя из нефти по 60 долларов, добавил замминистра энергетики Павел Сорокин.
Текущая редакция налогового маневра одобрена компаниями, рассказал Сорокин. Он не ожидает серьезного негативного эффекта на перерабатывающие заводы, так как маневр будет растянут на шесть лет. Прежде чем вновь вносить какие-либо корректировки, нужно в течение двух-трех лет оценить «реальный эффект на объемы переработки», заключил Сорокин.
Вчера Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о завершении налогового маневра в нефтянке. Он предполагает постепенное — до 2024 года включительно — обнуление экспортной пошлины на нефть с текущих 30 процентов и пропорциональный рост нагрузки на компании через налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также некоторым заводам дадут возможность оформить вычет по акцизу на нефть, к которому применят логистический коэффициент: чем дальше завод от рынка сбыта, тем более высокой будет льгота.
Налоговый маневр решено завершить, чтобы уйти от неэффективной системы субсидирования переработки, не работающей на внутренний рынок. Замминистра финансов Илья Трунин ранее говорил, что из 280 миллионов тонн переработанного сырья на экспорт уходит около 50 миллионов тонн, но даже эти объемы получают так называемую таможенную субсидию. Завершение маневра эту льготу ликвидирует.
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