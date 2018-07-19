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Калининград предлагает поставлять в Китай питьевую воду и мороженое
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Калининград предлагает поставлять в Китай питьевую воду и мороженое 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно проекту стратегии по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Калининградской области на период до 2025 года, перспективной деятельностью считается поставка калининградскими предпринимателями бутилированной воды в Китай. Документ представил региональный Минпром. Такой вывод власти сделали из-за того, что потребление бутилированной воды в Китае намного ниже, чем в других странах. «Существенный нишевой интерес для предприятий Калининградской области, например, представляет рынок бутилированной воды. По экспертной оценке, общие продажи бутилированной воды в Китае достигнут 35 млрд долл. США к 2019 году при том, что в настоящее время подушевое потребление бутилированной воды в стране на 20% ниже среднемирового и 5 раз меньше, чем в США. То есть существует огромный потенциал роста данного рыночного сегмента», — сообщается в тексте документа. Кроме того, региональное правительство считает перспективным направлением и китайский рынок мороженого. «Интересен китайский рынок мороженого — сегодня уже крупнейший в мире с ежегодным потреблением более 7 млрд литров мороженого», — заявляется в соответствующем проекте.
На данный момент область поставляет в Китай добываемый на Янтарном предприятии янтарь-сырец.
Фото: pixabay.com.
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