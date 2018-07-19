Препарат для сжигания жира на основе перца чили успешно прошел первые испытания

На фармакологическом факультете Университета Вайоминга провели исследования по использованию капсаицина (вещество, извлекаемое из острых перцев) для сжигания жира в организме живых существ. Их вывод — такое «лекарство» создать можно, хотя оно и не станет панацеей в деле экстремально быстрого похудения. Весь вопрос в том, как его применять: с едой, в виде таблеток или прямых инъекций. Капсаицин известен тем, что именно он ответственен за острый вкус перца чили, но ученые установили, что он способен возбуждать рецепторы не только во рту человека. Речь идет о TRPV1, которые в больших количествах содержатся в жировых клетках и при активации заставляют те сжигать запасы энергии, а не накапливать их. Однако в чистом виде капсаицин токсичен и сулит массу побочных эффектов, поэтому на его основе был создан рабочий препарат «Метабоцин».

Исследования на жирных мышах показали эффективность Метабоцина, он способствовал снижению веса, повышал чувствительность к инсулину и стимулировал термогенез коричневого жира. Наблюдения шли восемь месяцев подряд и не выявили никаких серьезных отклонений, подопытные мыши стабильно теряли вес и не жаловались на самочувствие. На очереди подготовка испытаний на людях, для чего ученые ищут спонсоров и, что важнее, добровольцев.

Авторы исследования предостерегают — простое введение в рацион острых соусов похудеть вам не поможет. Перец чили хорошая приправа, но механизм сжигания жира сам по себе он не активирует. Более того, для пущей эффективности капсаицин и метабоцин лучше вводить непосредственно в жировую ткань в виде уколов, но это — предмет дальнейших исследований.