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Пожилой мужчина заблудился в лесу под Чкаловском
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Пожилой мужчина заблудился в лесу под Чкаловском 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Чкаловском районе объявлены поиски 80-летнего Александра Любимова. Пожилой мужчина ушел в лес 18 июля, и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Пенсионер выехал на велосипеде из деревни Алеево в сторону леса около пяти часов утра в среду, и уже больше суток о нем ничего не известно. На момент исчезновения Александр Любимов был одет в камуфляжную куртку и штаны, белую кепку и черные короткие резиновые сапоги, при себе имел корзину. Рост пропавшего мужчины 160 см, телосложение среднее, волосы седые. На правой руке у него загнут мизинец. Также отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Волонтеры и родственники пропавшего просят сообщать всю имеющуюся информацию о возможном местонахождении Александра Любимова по телефону 291-51-51 или в полицию по каналу связи 102.
Напомним, в Володарском районе разыскивают 23-летнего Якова Щетникова, который ушел купаться на Оку и не вернулся.
Фото: ПСО «Волонтер»
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