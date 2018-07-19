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Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике
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Отключение электроэнергии привело к проблемам с водой в Новороссийске и Геленджике 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На прошлой неделе жители Геленджика и Новороссийска остались без воды. Причиной этому послужило обесточивание энергооборудования на насосной станции «Троицкого группового водопровода» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс». Спустя около полчаса электроэнергию на объекты водоснабжения подали, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что полностью остановились магистральные водопроводы, подающие питьевую воду в Новороссийск и Геленджик, а также магистральный водовод, по которому вода транспортируется в село Гайдук и поселок Верхнебаканский. На плановый режим подачи воды потребителям удалось выйти лишь спустя девять часов.
По словам заместителя начальника РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс», второе пятиминутное отключение снова вывело из работы оборудование насосной станции и повлекло за собой опять отключение водоснабжения для черноморских городов и населенных пунктов Черноморского побережья.
Спустя время произошло повторное отключение электроэнергии. В результате произошли гидроудары в системе водоснабжения, которые создали аварийную ситуацию.
С 11 по 16 июля на водоводе было устранено 22 утечки, две утечки, было ликвидировано еще на одной магистрали. Отмечается, что работы осложнялись непроходимостью спецтехники. При этом, на месте круглосуточно работало четыре бригады аварийно-восстановительных работ. Для удобства в это время подача воды не ограничивалась.
Сейчас работает техническая комиссия по расследованию причин аварии на водопроводных сетях водопровода, и рассчитывается ущерб от аварии.
«ФедералПресс» напоминает, что масштабное отключение света стало проблемой в Краснодаре для огромного числа жителей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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