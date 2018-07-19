Территорию у реки Городня благоустроят

Территорию по правому берегу реки Городня благоустроят. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями района Братеево, которая состоялась во вторник, 10 июля.

Вопрос по благоустройству правого берега задала градоначальнику местная жительница Ирина Бутунина. Она же попросила мэра города установить мостик с одного берега на другой.

— Я дам поручение, чтобы облагородили территорию. Мостик, возможно, возвести? — спросил Сергей Собянин руководителя Департамента ЖКХ и благоустройства, на что получил положительный ответ.

Корреспондент интернет-газеты «Братеево» отправился на правый берег реки Городня, чтобы «провести разведку», оценить местность и заодно просчитать маневр будущего благоустройства.

Каких-то десять минут пешком от станции метро «Алма-Атинская» и вот она гордая река Городня. Название говорящее: издревле местные жители на реке постоянно и активно «городили» — то есть использовали водный ресурс, перегораживая его плотинами и создавая таким образом множество искусственных водоемов. А главным потребителем рыбы, пойманной в здешних прудиках и запрудах, был царский летний дворец в соседнем «Коломенском».

Сейчас трудно сказать насчет рыбы, но до наших дней сохранились естественные берега реки Городни, низкая пойма и речная долина с древесно-кустарниковой и околоводной

Проведенное здесь пять лет назад благоустройство левого берега реки тогда разделило жителей Братеево на два лагеря. Кто-то был категорически против реконструкции природного ландшафта, другие «за», но время — лучший судья. Рукотворный парк весьма органично вписался в естественный ландшафт. Природа взяла свое, зализала раны от тракторов и стала еще уютней. Так, на месте вечно «больных» зарослей появилась небольшая, но очень уютная территория для прогулок, детских игр и развлечений. Везде чисто, трава подстрижена.

Действительно ли обновленная территория пользуется успехом у местных жителей, спрашиваю у двух гуляющих подруг.

— В этом парке практически никто не отдыхал, потому что не было ни нормальных тропинок, ни скамеек, ни фонарей, вообще ничего. Теперь и нам, пенсионерам, и молодежи тут раздолье. С внуками сюда часто приходим лягушек гонять в пруду, — улыбаясь говорит жительница района Ирина Петровна.

— Я коренной житель района Братеево. Мне очень нравится, как здесь всё преобразилось. Дорожки стали замечательные, поставили фонари. Раньше такого не было. Постоянно прихожу в парк, прогуливаюсь. Здесь всё кардинально поменялось. Стало лучше. А если приведут в порядок еще и правый берег Городни, сделают мостик и тропинки, то станет еще лучше. Лишь бы не затянули с организацией работ, — говорит жительница района Евгения Александровна.

Пользуясь случаем, спрашиваю у своих новых знакомых как пройти на правый берег.

Есть два варианта. Самый быстрый — перейти речку по узкому бревну. Но тут как повезет, оступишься и ты уже по пояс в воде. Как раз в этом месте речка делает плавный зигзаг. Место живописное. Вот здесь как раз и просится мостик.

Еще до заветного правого берега можно дойти, обойдя речку по Хордовому проезду. Идем туда. Через мост и дальше, сквозь высоченные заросли с ивняками, тростником и рогозом. Кстати, вся эта здешняя хаотичная болотная растительность не что иное, как самый настоящий природный фильтр. Благодаря им в Москву-реку из Городни вливается вполне чистая вода. Детей можно сюда приводить, как в музей: сплошная Красная книга. У воды живут и размножаются редкие виды бабочек и стрекоз. Засмотревшись на них в какой-то момент начинаешь забывать, что находишься в городе. Пройдя вдоль и поперек узкой полоски еще пока дикого правого берега, понимаешь, что без благоустройства тут не обойтись. По большому счету «кустообразные» деревья, не представляющие особый интерес для редких животных и птиц, только мешают друг другу. И что даже в лесу прореживают ряды. Но вместе с тем осознаешь, чтобы не навредить, строителям придется работать здесь, как хирургам, вырубая не все под чистую, а лишь в тех местах, где это действительно необходимо.