AliExpress пообещал мгновенную доставку

Работающая на базе AliExpress торговая площадка Tmall запускает для покупателей из Москвы бесплатную доставку день в день. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress, поступившем в «Ленту.ру»

Изначально услуга будет распространяться лишь на популярную электронику и бытовую технику, позже доставлять день в день будут все товары из основных товарных категорий. Со временем доставка также заработает в других крупнейших российских городах.

AliExpress осенью 2017 года вывела на российский рынок платформу Tmall, которая специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегмента. В июле 2018 года в России заработал самый популярный в Китае маркетплейс TaoBao (входит в Alibaba Group ).

Alibaba Group — самая крупная китайская компания в области интернет-торговли. В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress.