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AliExpress пообещал мгновенную доставку
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AliExpress пообещал мгновенную доставку 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Lenta.ru
Работающая на базе AliExpress торговая площадка Tmall запускает для покупателей из Москвы бесплатную доставку день в день. Об этом говорится в пресс-релизе AliExpress, поступившем в «Ленту.ру».
Изначально услуга будет распространяться лишь на популярную электронику и бытовую технику, позже доставлять день в день будут все товары из основных товарных категорий. Со временем доставка также заработает в других крупнейших российских городах.
AliExpress осенью 2017 года вывела на российский рынок платформу Tmall, которая специализируется на продаже товаров среднего и высокого ценового сегмента. В июле 2018 года в России заработал самый популярный в Китае маркетплейс TaoBao (входит в Alibaba Group).
Alibaba Group — самая крупная китайская компания в области интернет-торговли. В первом полугодии 2017 года Россия вошла в тройку стран-лидеров по объему покупок на AliExpress.
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