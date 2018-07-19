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AliExpress обещает доставлять посылки покупателям день в день
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AliExpress обещает доставлять посылки покупателям день в день 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Маркетплейс AliExpress с четверга начинает доставку посылок для столичных покупателей день в день, посылки будут доставлять бесплатно, сообщает РБК.
«Торговая площадка Tmall (работает на базе маркетплейса AliExpress в России) с 19 июля запустит бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы. Первоначально услуга будет распространяться на популярную электронику и бытовую технику, а затем должна охватить остальной ассортимент торговой площадки», — говорится в сообщении AliExpress.
В дальнейшем доставка день в день будет работать в крупнейших российских городах.
В конце июня СМИ сообщили, что AliExpress начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы. После запуска услуги россияне смогут получать посылки из Китая в среднем через 8-15 дней. Опция будет доступна во многих российских городах более чем в 1,8 тысячи пикап-зон, в которых можно будет забирать заказы. В их число входят пункты PickPoint, салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express.
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