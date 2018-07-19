AliExpress обещает доставлять посылки покупателям день в день

Маркетплейс AliExpress с четверга начинает доставку посылок для столичных покупателей день в день, посылки будут доставлять бесплатно, сообщает РБК.

«Торговая площадка Tmall (работает на базе маркетплейса AliExpress в России ) с 19 июля запустит бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы . Первоначально услуга будет распространяться на популярную электронику и бытовую технику, а затем должна охватить остальной ассортимент торговой площадки», — говорится в сообщении AliExpress.

В дальнейшем доставка день в день будет работать в крупнейших российских городах.