В Совфеде высказались против идеи об увольнении работника за утрату доверия 

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский высказался против предлагаемой бизнесом возможности увольнения сотрудника за утрату доверия, отметив, что эта инициатива противоречит концепции Трудового кодекса об охране прав работника.
Ранее глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил "Известиям", что в Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих, но представители бизнес-сообщества попросили Минтруд распространить ее и на коммерческие компании, пишет издание.
"Я отрицательно отношусь к этому предложению, эта такая рискованная мера", — сказал Рязанский РИА Новости в четверг.
Он подчеркнул, что ТК в своих нормах дисциплинарного характера руководствуется доказательной базой. «Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников. При предлагаемой норме — увольнять за утрату доверия — профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия, кроме того, нет требований к работодателю обосновать такие меры», — подчеркнул законодатель.
Рязанский отметил, что изначально Трудовой кодекс был направлен на защиту интересов работника, поскольку работодатель защищен больше.