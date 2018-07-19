В Совфеде высказались против идеи об увольнении работника за утрату доверия

Ранее глава департамента госслужбы Минтруда Дмитрий Баснак заявил "Известиям" , что в Трудовом кодексе может появиться новое основание для увольнения сотрудника — в связи с утратой доверия. Сейчас норма об увольнении в связи с утратой доверия применяется только для госслужащих, но представители бизнес-сообщества попросили Минтруд распространить ее и на коммерческие компании, пишет издание.

"Я отрицательно отношусь к этому предложению, эта такая рискованная мера", — сказал Рязанский РИА Новости в четверг.

Он подчеркнул, что ТК в своих нормах дисциплинарного характера руководствуется доказательной базой. «Кроме того, профсоюзы должны защищать интересы работников. При предлагаемой норме — увольнять за утрату доверия — профсоюзы вряд ли смогут полноценно осуществлять свои полномочия, кроме того, нет требований к работодателю обосновать такие меры», — подчеркнул законодатель.

Рязанский отметил, что изначально Трудовой кодекс был направлен на защиту интересов работника, поскольку работодатель защищен больше.