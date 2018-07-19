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В Саратовской области военные тренируются эвакуировать технику из под обстрела
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В Саратовской области военные тренируются эвакуировать технику из под обстрела 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Специальные учения войск материально-технического обеспечения Минобороны стартовали в пяти регионах России, включая Саратовскую область. Две тысячи военнослужащих выполняют задачи по экстренному снабжению, доставке, эвакуации и развертыванию необходимых сил и средств.
В частности, военные отрабатывают выдачу огнеметов, боеприпасов к реактивной и наземной артиллерии, эвакуацию машин из под огня противника, вызов вертолета. Кроме того, в условиях максимально приближенным к боевым развертываются места питания, полевые склады, строятся ложные мосты, проводится аэрозольная маскировка. Особо отмечается, что учения проходят с учетом сирийского оперативно-тактического опыта российских вооруженных сил.
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