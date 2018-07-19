В Саратовской области военные тренируются эвакуировать технику из под обстрела

Специальные учения войск материально-технического обеспечения Минобороны стартовали в пяти регионах России , включая Саратовскую область . Две тысячи военнослужащих выполняют задачи по экстренному снабжению, доставке, эвакуации и развертыванию необходимых сил и средств.

В частности, военные отрабатывают выдачу огнеметов, боеприпасов к реактивной и наземной артиллерии, эвакуацию машин из под огня противника, вызов вертолета. Кроме того, в условиях максимально приближенным к боевым развертываются места питания, полевые склады, строятся ложные мосты, проводится аэрозольная маскировка. Особо отмечается, что учения проходят с учетом сирийского оперативно-тактического опыта российских вооруженных сил.