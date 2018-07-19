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Автомобили Mitsubishi все чаще берут в кредит
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Автомобили Mitsubishi все чаще берут в кредит 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Согласно статистическим данным именитого японского автопроизводителя, в России автолюбители стали более чаще приобретать автомобили этой марки по автокредиту.
По имеющимся данным, за первое полугодие 2018 года россияне по автокредиту приобрели автомобилей Mitsubishi в 2,5 раза больше, нежели в прошедшем году. Всего в этот период было продано 6936 таких машин.
Кроме новых автомоделей, россияне приобретали в кредит и хоженые машины обсуждаемого японского автобренда.
Таких автомобилей в отчетном периоде было реализовано 9986 единиц, что также превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза.
Наибольшей популярностью пользуется автомодель Outlander (5075 ед.).
Вероятной причиной такого необычайного роста продаж автомоделей Mitsubishi по автокредиту, автоэксперты называют реализацию спецпрограммы поддержки молодых семей ("Семейный автомобиль"), а также тех, кто решил приобрести машину впервые.
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