Автомобили Mitsubishi все чаще берут в кредит

Согласно статистическим данным именитого японского автопроизводителя, в России автолюбители стали более чаще приобретать автомобили этой марки по автокредиту.

По имеющимся данным, за первое полугодие 2018 года россияне по автокредиту приобрели автомобилей Mitsubishi в 2,5 раза больше, нежели в прошедшем году. Всего в этот период было продано 6936 таких машин.

Кроме новых автомоделей, россияне приобретали в кредит и хоженые машины обсуждаемого японского автобренда.

Таких автомобилей в отчетном периоде было реализовано 9986 единиц, что также превышает прошлогодние показатели в 2,5 раза.

Наибольшей популярностью пользуется автомодель Outlander (5075 ед.).

Вероятной причиной такого необычайного роста продаж автомоделей Mitsubishi по автокредиту, автоэксперты называют реализацию спецпрограммы поддержки молодых семей ("Семейный автомобиль"), а также тех, кто решил приобрести машину впервые.