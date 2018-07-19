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Виноват Швиндт? Сити-менеджер Екатеринбурга избежал наказания за притеснение бизнесменов
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Виноват Швиндт? Сити-менеджер Екатеринбурга избежал наказания за притеснение бизнесменов 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Свердловской области сегодня отказался привлечь к административной ответственности главу администрации Екатеринбурга Александра Якоба за нарушение антимонопольного законодательства. Как выяснилось, спорный документ Якоб вообще не подписывал. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».
Свердловское управление ФАС требовало наказать Якоба за ограничение конкуренции при утверждении критериев включения мест размещения нестационарных объектов в общегородскую схему в 2016 году, а также при принятии регламента разработки такой схемы в 2015 году. По мнению антимонопольщиков, документы противоречат закону об основах государственного регулирования торговой деятельности. Поскольку Якоб еще в 2015 году привлекался к ответственности за ограничение конкуренции, ему грозила дисквалификация.
Защита Якоба отметила, что документ от 2016 года подписывал не Якоб, который находился в отпуске, а его первый зам Сергей Швиндт (ныне вице-губернатор Свердловской области). Что касается регламента, то срок давности привлечения к административной ответственности с момента его подписания уже истек.
В итоге суд встал на сторону сити-менеджера. Сам Якоб на заседании отсутствовал, представители сторон от комментариев отказались.
«ФедералПресс» напоминает, что претензии УФАС к Якобу возникли после жалоб бизнесменов, киоски которых отказались включать в схему. Рассмотрение дела в арбитраже неоднократно переносилось.
Фото: ФедералПресс / Е. Поторочин
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