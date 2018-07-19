Виноват Швиндт? Сити-менеджер Екатеринбурга избежал наказания за притеснение бизнесменов

В итоге суд встал на сторону сити-менеджера. Сам Якоб на заседании отсутствовал, представители сторон от комментариев отказались.

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