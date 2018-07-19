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Около 1,7 тыс. га просек вдоль ЛЭП расчистили в Подмосковье в преддверии осенне-зимнего периода
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Около 1,7 тыс. га просек вдоль ЛЭП расчистили в Подмосковье в преддверии осенне-зимнего периода 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Около 1,7 тыс. га просек вдоль линий электропередачи (ЛЭП) расчистили в Подмосковье в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
«В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. в регионе уже расчищено от древесно-кустарниковой растительности около 1,7 тыс. га просек вдоль линий электропередачи. Мероприятия по расчистке выполняются в рамках производственных программ крупных энергокомпаний, работающих на территории Подмосковья — ПАО МОЭСК и АО «Мособлэнерго». Годовой план по расчистке просек уже выполнен почти на 60%. Работы ведутся в соответствии с графиком. В ходе работ расчищаются деревья и кустарники, которые вплотную прилегают к линиям электропередачи. Благодаря этому снижаются риски нарушения электроснабжение потребителей при неблагоприятных погодных явлениях, таких как «ледяной дождь», сильный ветер, обильные снегопады», — рассказал Д. Пестов.
По его словам, всего в 2018 г. в Московской области планируется расчистить от деревьев и кустарников более 3 тыс. га территорий вдоль ЛЭП.
«Основной объем работ будет завершен до начала осенне-зимнего периода», — подчеркнул Д. Пестов.
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