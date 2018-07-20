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В Матушкино прошли шахматные турниры
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В Матушкино прошли шахматные турниры 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В ГБУ «Заря» прошли детский и взрослый турниры по шахматам. Газета «Вести Матушкино» пишет, что интеллектуальные состязания проводились по швейцарской системе.
Первыми за шахматными досками встретились юные участники турнира. По итогам восьми туров абсолютным победителем стал Балдин Виктор, набравший восемь очков из восьми. Второе место досталось Ефимовой Соне, на третье вышла Ряховская Варя.
Взрослый турнир был проведен в семь этапов с контролем времени — 10 минут на партию плюс 5 секунд на ход. В результате соревнований победу одержал Гашев Александр. Второе место занял Соколов Александр, третьим стал Кудряшов Геннадий.
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