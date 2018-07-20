В Матушкино прошли шахматные турниры

В ГБУ «Заря» прошли детский и взрослый турниры по шахматам. Газета «Вести Матушкино» пишет, что интеллектуальные состязания проводились по швейцарской системе.

Первыми за шахматными досками встретились юные участники турнира. По итогам восьми туров абсолютным победителем стал Балдин Виктор, набравший восемь очков из восьми. Второе место досталось Ефимовой Соне, на третье вышла Ряховская Варя.