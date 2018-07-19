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Почти 1,6 тыс. км автомобильных дорог планируют построить в ТиНАО к 2035 г.
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Почти 1,6 тыс. км автомобильных дорог планируют построить в ТиНАО к 2035 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Почти 1,6 тыс. км автомобильных дорог планируют построить в ТиНАО к 2035 г., сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
«За период с 2012 г. по 2017 г. в ТиНАО построено 101,3 км автомобильных дорог, к 2023 г. этот показатель увеличится до 325,98 км, а к 2035 г. планируется построить 1,59 тыс. км современных автомобильных дорог», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что также на сегодняшний день на территории ТиНАО действуют две станции метро — «Румянцево» и «Саларьево». Протяженность линии метрополитена составляет 7 км.
«Но уже к 2025 г. ТиНАО получит 38 км линий и 18 станций», — приводятся в сообщении слова главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина.
В пресс-службе отметили, что к 2035 г. эти показатели будут удвоены — 72 км линий и 33 станции метро будут функционировать на присоединенных территориях. Транспортное обслуживание населения планируется эффективно дополнить трамвайными сообщениями.
«К 2035 г. протяженность трамвайной сети в ТиНАО составит 140 км», — пояснил В. Жидкин.
В пресс-службе добавили, что решение транспортных проблем — важный фактор. Более 69% жителей ТиНАО положительно оценивают изменения в работе общественного транспорта, происшедшие с момента присоединения данных территорий к Москве.
«На строительство линий метрополитена, дорог, эстакад в ТиНАО из городского бюджета выделяются значительные средства. Только в текущем году на эти цели запланировано порядка 100 млрд руб.», — заключил В. Жидкин.
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