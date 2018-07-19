Фестиваль «Русское поле» пройдет 18 августа в музее-заповеднике «Коломенское»

Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

«VII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» пройдет 18 августа 2018 г. в музее-заповеднике «Коломенское». В 2018 г. фестиваль отдаст дань уважения российской глубинке, которая очаровывает красотой природных ландшафтов, уникальными народными промыслами, сохранившимися традициями и бытом. Большая фестивальная деревня раскинется в музее-заповеднике «Коломенское» и позволит совершить маленькое путешествие более чем в 50 регионов нашей страны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время заявочной кампании поступило порядка 2,5 тыс. заявок от творческих коллективов и мастеров-ремесленников из разных уголков России и стран СНГ.

«В этом году полюбившееся жителям и гостям столицы мероприятие пройдет в обновленном формате. Регионы получат дополнительные возможности представить свою малую родину в Москве . Впервые в рамках творческой программы на суд жюри будут представлены фестивальные «визитные карточки» регионов-участников; появятся ремесленные дома регионов, которые соберут лучших представителей товаропроизводителей и ремесленных региональных палат. Фестиваль «Русское поле» — это возможность заглянуть в живую душу нашего народа, ощутить его самобытность, увидеть, чем Россия славится на весь мир», — рассказал руководитель департамента Виталий Сучков

В пресс-службе также сообщили, что гостей фестиваля ждут новые площадки — посвященный быту и жизненному укладу монастырей «Монастырский двор», «Девичий ряд» с коллекциями в этническом стиле от российских дизайнеров, «Купеческий двор» и «Богатырская застава».

Предусмотрены также развлечения для детей. Завершит программу красочный фейерверк.