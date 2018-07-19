В Нижнекамске автоинспекторы спасли жизнь 15-летней девушке 

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь девушке, потерявшей сознание в машине, сообщает пресс-служба ведомства.
В Нижнекамске на ул. Менделеева к автоинспекторам Радику Салимову и Алику Гатауллину подбежал взволнованный водитель. Он сообщил, что его 15-летней дочери стало плохо в машине, она потеряла сознание. Младший сержант Салимов незамедлительно приступил к оказанию доврачебной помощи. В это время лейтенант Алик Гатауллин вызывал «скорую помощь». Благодаря действиям автоинспекторов девушка пришла в сознание. Ее госпитализировали в больницу с подозрением на неврологическое заболевание. Водитель выразил автоинспекторам безмерную благодарность за спасение дочери.