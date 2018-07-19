Ещё
В Подмосковье обнаружили зараженные вредителем цветы альстромерии из Италии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье обнаружили зараженные вредителем цветы альстромерии из Италии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске в срезах цветов альстромерии из Италии специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям выявили табачную белокрылку, зараженные цветы уничтожат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск — ред.), 16 июля 2018 года при досмотре срезов цветов альстромерии из Италии был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — отмечается в сообщении.
Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.
Табачная белокрылка — опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении личинок вредителя листья засыхают и опадают. Вредитель переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.
РИАМО: последние новости
Концертный зал «Зарядье» в Москве за два дня продал 4,5 тыс билетов на 14 млн рублей Федерация независимых профсоюзов России подготовила предложения по пенсионной реформе Торговую организацию из Химок оштрафовали на 100 тыс руб за ветеринарные нарушения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО122
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей193
Убийцу подлодок впервые показали на видео62
Пока вы спали: россиянам вернут накопления87
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы30
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение