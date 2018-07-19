В Подмосковье обнаружили зараженные вредителем цветы альстромерии из Италии

На складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске в срезах цветов альстромерии из Италии специалисты управления Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям выявили табачную белокрылку, зараженные цветы уничтожат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск — ред.), 16 июля 2018 года при досмотре срезов цветов альстромерии из Италии был выявлен карантинный для Российской Федерации объект — табачная белокрылка (Bemisia tabaci Genn.)», — отмечается в сообщении.

Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»). Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Табачная белокрылка — опасный вредитель более 200 видов растений. При массовом размножении личинок вредителя листья засыхают и опадают. Вредитель переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80% урожая.