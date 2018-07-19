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Гончаров: Гривну ждёт ослабление
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Гончаров: Гривну ждёт ослабление 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Вчера НБУ понизил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, сегодня — на 8 копеек, установив его на 19 июля на уровне 26,3 гривны. Что за этим следует на внутреннем рынке? Не надо быть экспертом, чтобы сделать вывод из предыдущих аналогичных периодов — будет сокращаться покупательная способность населения, обострятся проблемы у малого и среднего бизнеса, работающего на украинского потребителя, продолжит сокращаться налогооблагаемая база и прочее.
Важен ещё и такой фактор, если гривна ослабевает к доллару США на 1%, то, по расчетам аналитиков, потребительские цены вырастут на 0,2-0,3%, соответственно, такое снижение нашей валюты прибавит к имеющемуся уровню инфляции ещё 8-12%, а дальше, как по накатанной в последние годы, — цены будут расти, реальные зарплаты — падать, а работы будет всё меньше и меньше. Зато будет расти трудовая миграция с Украины.
Выход из текущей ситуации у Кабмина есть? Пока мы видим только один — 17 июля Минфин в очередной раз вышел на рынок заимствования, в частности, краткосрочные гривневые ОВГЗ уже стали размещать аж под 17,98% годовых! Это ж как надо не верить в собственную экономику!?Неужели всё так плохо, деньги в закромах закончились? И экономика перестала производить «простой продукт», то есть добавленную стоимость?
А какова роль НБУ в текущей ситуации? Вероятнее всего, Нацбанк будет поддерживать доллар США, чтобы избежать хотя бы лишней волатильности. Гривну будут понемногу ослаблять, ведь чем сильнее кризис, тем сильнее в рамках данной валютной системы доллар США. Или чем сильнее доллар, тем сильнее кризис.
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