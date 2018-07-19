Рисковые активы уступают доллару

Фондовые рынки АТР продемонстрировали в основном негативную динамику на торгах 19 июля. Несмотря на отсутствие значимых новостей с торгового фронта, инвесторы не забывают о рисках, сопряженных с торговой войной.

Европейские площадки торговались невнятно на премаркете открылись с минимальными потерями, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения. На данный момент очевидно, что поводов для интенсивных покупок у инвесторов нет, и в течение дня настроения могут ухудшиться, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.

Негатива российскому рынку добавляет нефть, которая снова несёт потери после кратковременной коррекции 18 июля. Похоже, игроки решили возобновить фиксацию прибыли после небольшого подъёма, поскольку общий настрой в сырьевом сегменте остается негативным. Brent направляется к отметке $72 после неудачных попыток закрепиться над уровнем $73.