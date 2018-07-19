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Рисковые активы уступают доллару
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Рисковые активы уступают доллару 

News.ru 1 час назад
Фондовые рынки АТР продемонстрировали в основном негативную динамику на торгах 19 июля. Несмотря на отсутствие значимых новостей с торгового фронта, инвесторы не забывают о рисках, сопряженных с торговой войной.
Европейские площадки торговались невнятно на премаркете открылись с минимальными потерями, пытаясь определиться с направлением дальнейшего движения. На данный момент очевидно, что поводов для интенсивных покупок у инвесторов нет, и в течение дня настроения могут ухудшиться, отмечает руководитель департамента аналитики Global FX Натан Ламберт.
Негатива российскому рынку добавляет нефть, которая снова несёт потери после кратковременной коррекции 18 июля. Похоже, игроки решили возобновить фиксацию прибыли после небольшого подъёма, поскольку общий настрой в сырьевом сегменте остается негативным. Brent направляется к отметке $72 после неудачных попыток закрепиться над уровнем $73.
Рубль продолжает падение, открывшись гэпом вниз. Доллар вернулся выше уровня 63 рублей, тестируя область 63,3 рубля. Валюта находится под давлением на фоне разочарования игроков, которые рассчитывали на потепление отношений между Россией и США после недавней встречи лидеров двух стран. Также сказывается снижение привлекательности отечественных активов из-за угрозы новых санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2», о которых заговорил Вашингтон. Усугубляет ситуацию положение дел на сырьевом рынке. Если доллар, который растет в том числе на Forex, не ослабит хватку, до конца дня мы можем увидеть пробой области 63,3 рубля, хотя здесь проходит довольно прочное сопротивление.
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