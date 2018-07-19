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На Литовском бульваре ясеневцы занимаются физкультурой в течение рабочей недели
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На Литовском бульваре ясеневцы занимаются физкультурой в течение рабочей недели 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Жителей Ясенева, которым исполнилось 50 лет, приглашают пройти курс общих физических упражнений на свежем воздухе.
Если вы хотите, сбросить лишение килограммы и привести себя в форму, «Атлант» вам в этом поможет. Только в июле на спортивной площадке «Атланта» проходят специальные тренировки по общей физической подготовке на свежем воздухе. Опытный тренер Галина Соколова научит каждого правильному и эффективному, выполнению спортивных упражнений. Занятия проходят с понедельника по пятницу с 11:00 до 12:00, а в четверг с 13:00 до 14:00. Встречаемся на спортивной площадке по адресу: Литовский бульвар д. 11 к. 3. Записаться можно по телефонам +7 (495) 425-02-11, +7 (495) 426-88-10 и на сайте atlantuzao.ru.
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