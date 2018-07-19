Еще 14 спортивных объектов за счет городского бюджета введут в эксплуатацию в Москве до конца года

По итогам 2018 г. за счет средств городского бюджета в Москве планируется ввести в эксплуатацию 20 спортивных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.

«Запланированы к вводу 20 спортивных объектов в Москве за счет средств городского бюджета в течение 2018 г.», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.

В пресс-службе уточнили, что шесть из них — это объекты спортивной инфраструктуры, расположенные на территории «Лужников» — были введены в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 г.

«В планах на ввод до конца года за счет бюджета города — футбольные поля, BMX-велодромы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн и многофункциональный спорткомплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами плаванием и общей физической подготовкой», — уточнил С. Левкин.

По его словам, три спортивных объекта введены в эксплуатацию в Москве с начала 2018 г. за счет привлеченных средств инвесторов.

«Это спортивный корпус в составе офисно-гостиничного комплекса в село Остафьево поселения Рязановское в НАО, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 1-м Стрелецком пер. в Марьиной роще на северо-востоке столицы и многофункциональный комплекс с оздоровительным центром и бассейном на ул. Лухмановская в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы», — добавил С. Левкин.