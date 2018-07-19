Ещё
Еще 14 спортивных объектов за счет городского бюджета введут в эксплуатацию в Москве до конца года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще 14 спортивных объектов за счет городского бюджета введут в эксплуатацию в Москве до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
По итогам 2018 г. за счет средств городского бюджета в Москве планируется ввести в эксплуатацию 20 спортивных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя Сергея Левкина.
«Запланированы к вводу 20 спортивных объектов в Москве за счет средств городского бюджета в течение 2018 г.», — приводятся в сообщении слова С. Левкина.
В пресс-службе уточнили, что шесть из них — это объекты спортивной инфраструктуры, расположенные на территории «Лужников» — были введены в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 г.
«В планах на ввод до конца года за счет бюджета города — футбольные поля, BMX-велодромы, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейн и многофункциональный спорткомплекс для занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными танцами плаванием и общей физической подготовкой», — уточнил С. Левкин.
По его словам, три спортивных объекта введены в эксплуатацию в Москве с начала 2018 г. за счет привлеченных средств инвесторов.
«Это спортивный корпус в составе офисно-гостиничного комплекса в село Остафьево поселения Рязановское в НАО, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 1-м Стрелецком пер. в Марьиной роще на северо-востоке столицы и многофункциональный комплекс с оздоровительным центром и бассейном на ул. Лухмановская в районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы», — добавил С. Левкин.
Агентство «Москва»: последние новости
Двух человек спасли при пожаре в квартире жилого дома на северо-востоке Москвы Более 8 млн человек посетили парк «Зарядье» с момента его открытия Мособлизбирком утвердил порядок жеребьевки по предоставлению печатной площади кандидатам в губернаторы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО109
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей165
Убийцу подлодок впервые показали на видео52
Пока вы спали: россиянам вернут накопления86
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы28
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение