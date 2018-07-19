Ещё
ПИР-банк атаковала киберпреступная группа MoneyTaker
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ПИР-банк атаковала киберпреступная группа MoneyTaker 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, сообщили, что им известно, какая киберпреступная группа атаковала «ПИР-банк». По мнению специалистов, за крупнейшей на данный момент кибератакой этого года стоит группировка MoneyTaker.
Group-IB принимала участие в расследовании данного киберинцидента, исследователям компании вовремя удалось обнаружить злоумышленников, когда те готовились к последующим атакам.
Председатель правления банка Ольга Колосова рассказывает:
«В рамках произошедшего инцидента специалисты компании Group-IB в максимально короткие сроки помогли установить предполагаемый источник атаки, выстроить цепочку событий, а также локализовать проблему. На данный момент Банк работает в штатном режиме, все рекомендации компании Group-IB применяются и будут применяться в работе банка, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем».
В ходе исследования сетей кредитной организации специалистам удалось собрать данные, безоговорочно указывающие на участие в этой кибероперации преступников из MoneyTaker. Одним из таких доказательств стали вредоносные инструменты, которые связывают с этой киберпреступной группой.
Эксперты также вычислили IP-адреса, с которых злоумышленники управляли вредоносными программами, и сам способ проникновения атакующих в сеть.
Напомним, что по факту совершения кибератаки на корсчет кредитной организации «ПИР-банк», которая стоила ей более 58 миллионов рублей, администрация обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
Об это сообщили в пресс-службе МВД России.
Anti-Malware.ru: последние новости
Лаборатория Касперского засудила зарубежную газету за статью о взломе Персональные данные избирателей США оказались доступны любому желающему Антивирусный сканер Sophos ругался на легитимную библиотеку Windows
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская база в Сирии уничтожила НЛО122
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей193
Убийцу подлодок впервые показали на видео62
Пока вы спали: россиянам вернут накопления87
«Трусы натянула»: в Сети высмеяли купальник Глюкозы30
Видео
01:37
Куба и Ирак: почему президенты США не доверяют разведке
В мире Статьи
01:13
Впервые показан пуск «Авангарда»
Армия Оружие
03:38
Украина приписала себе создание нефтяной отрасли России
Экономика Рынки
01:42
Собчак спросила Прилепина, убивал ли он людей
Общество
04:23
Назад дороги нет: НДС идет на повышение
Экономика Статьи
06:52
Россия подготовила план борьбы с санкциями
Экономика
00:41
Российская база в Сирии уничтожила НЛО
Армия Ближний Восток
00:39
«Нафтогаз» хватается за соломинку
Компании Конфликты
01:49
Госдеп возложил на Россию ответственность за МН17
США В мире
03:13
Приказ по НАТО: как США остановят «Северный поток — 2»
США Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение