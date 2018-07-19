Конец «застоя»: жизнь СССР перед уходом Брежнева

Годы правления Леонида Брежнева называют «периодом застоя». Со стороны казалось, что в необъятной стране жизнь идет своим чередом: увеличиваются пенсии, строится БАМ, советские альпинисты покоряют Эверест, а примадонна то и дело выпускает новые шлягеры. Но благополучие в СССР было лишь видимостью: цены на бензин росли, на производстве процветали несуны, а на первых полосах газет фигурировали криминальные статьи.

В ближайшем выпуске программы «Достояние республик» мы расскажем о плюсах и минусах «застоя» и ответим на главный вопрос — был ли иной путь у страны? Не пропустите эфир 22 июля в 9:00 на телеканале «МИР»

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