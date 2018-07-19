Что будет, если съесть хлеб с плесенью

Плесень может прорасти на самом крае куска хлеба и вы ее даже не заметите. Подумаешь, что может случиться — скажет большинство и будет неправо.

Попав в организм вместе с хлебом, плесень лишится доступа к кислороду, а значит и возможности к размножению. Зато она вполне успеет оставить на стенках желудка продукт своей жизнедеятельности, миотоксин.

Один кусок хлеба с плесенью может привести к скоплению большого количества миотоксина. В малых количествах с ним вполне справляется печень, но большие нагрузки приводят к циррозу. Начнется все с сильного отравление, сопровождаемое диареей и обезвоживанием.

Дальнейшее накопление миотоксинов провоцирует мутацию клеток. Нет, не ту мутацию, которая позволяет вам стать Суперменом, а ту, что приводит к воспалительным процессам и онкологии.

Хуже всего приходится аллергикам. В организме таких людей плесень практически гарантированно вызывает бурную аллергическую реакцию — анфилактический шок и отек Квинке. Без поездки в больницу уже обойтись не получится.

Мельчайшие частицы спор плесени могут попасть в легкие через дыхательные пути. Здесь самая благоприятная среда для размножения и такой исход грозит развитием бронхиальной астмы.

Вывод: осматривайте свой хлеб тщательно. И если уж вам не повезло съесть кусочек плесени, бегите в аптеку за Энтеросгелем. Промывание желудка тоже лишним не будет — все лучше, чем потом провести в больницах несколько недель.