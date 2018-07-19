Неженское дело? Или Тайны костромского следствия

День сотрудника органов следствия РФ , который будет отмечаться 25 июля, — профессиональный праздник следователей СУ СКР по Костромской области . В непростой работе, традиционно считающейся мужской, нашли себя немало представительниц прекрасного пола. Одна из них — Валентина Кораблёва, следователь Фабричного межрайонного следственного отдела, ответила на вопросы корреспондента «АиФ-Кострома».

Несложный выбор

— Ночные выезды, шокирующие своей жестокостью преступления, расследования — в профессии следователя нет места романтике. Как же хрупкая девушка, как вы, могла отдать предпочтение такой работе? Неужели не мечтали стать доктором, учителем или, наконец, актрисой?

— У меня с детства было обострённое чувство справедливости и неплохие организаторские способности. В 9-м классе, а я училась в школе в Островском районе, возглавляла общественное объединение. Под моим началом были, в том числе, ребята с проблемным поведением. Вместе мы ремонтировали остановки, убирали территории родного посёлка и даже устраивали ток-шоу на тему «Детская преступность».

— С такими талантами прямая дорога в педагогический вуз. Или на экономический факультет, тем более с вашей-то серебряной медалью по окончании школы. Были бы сейчас, Валентина, акулой бизнеса…

— Во мне совершенно нет корыстной составляющей. К тому же уже в старших классах я решила, что выберу юриспруденцию.

— По стопам кого-то из родственников? Или свою роль сыграли популярные сериалы про следователей и адвокатов?

— Фильмами про следователей и преступления не засматривалась. А сейчас, вникнув в специфику работы, тем более: для меня слишком очевидна разница экранного действа и реальной жизни. Что касается семьи, то я, так сказать, первый следователь в династии. Родители поддержали мой выбор, когда я определялась с учебным заведением юридической направленности. На всякий случай я подавала документы в несколько вузов и везде поступила.

— Вы окончили Уральский государственный юридический университет с отличием. Почему не остались в Екатеринбурге

— Я училась по целевому направлению от нашего региона. И, честно говоря, рада, что смогла пригодиться именно здесь.

Трудовые будни

— Вы начали работать следователем в Мантурово . Помните первое дело?

— Да, мужчина незаконно проник в жильё к своей девушке. Ничего сложного. Но уж через пару недель мне доверили выяснение обстоятельств убийства: местная жительница расправилась с сожителем.

— Сколько уже вами раскрыто преступлений? Наверняка, есть какой-нибудь заветный блокнот, куда заносите свои победы?

— Однажды на совещании мне задали вопрос о количестве оконченных дел. Но, признаюсь, статистику я не веду. Для меня важен результат (а он есть!), а не количество.

— Вы упомянули про расследование убийства, и сразу представляется жуткая картина, которая всякий раз ожидает вас на месте преступления. За годы работы на вашу долю это выпадало не раз. Не страшно?

— Одна женщина, опытный следователь, дала мне несколько советов. Один из них заключается в том, чтобы всегда разделять работу и внутреннее состояние. Эмоции в нашем деле лишние, они мешают хладнокровному сбору объективной информации и доказательств, а в дальнейшем — ходу следствия. Но был случай, когда мне было по-настоящему страшно. В мае 2015-го года в Мантурово пропала 14-летняя девочка. В её поисках принимали участие много сотрудников. Я вместе с инспектором по делам несовершеннолетних вышла на место, где днём ранее был найден телефон подростка. Мы с инспектором разошлись по разным сторонам лесополосы. Пройдя несколько шагов, за брёвнами, я увидела тело девочки. Это было так неожиданно, что я не сразу поняла в сумерках, что это ребёнок: она была словно большая кукла с вьющимися волосами. В ту ночь я не смогла уснуть.

— Вы были включены в следственную группу по расследованию этого убийства. Дело стало одним из самых резонансных в регионе, а подозреваемый мужчина задержан только в этом году.

— В ходе расследования на причастность к совершению убийства несовершеннолетней были проверены около 13 тысяч человек, у которых отбирались образцы для проведения ДНК-экспертиз. В марте 2018 года было установлено совпадение генотипа, обнаруженного на месте происшествия с образцом, который принадлежал жителю Воркуты . В ходе следствия установлено, что незадолго до совершения убийства мужчина освободился из мест лишения свободы, где провел 14 лет за убийство. Он уехал жить в Киров, устроился дальнобойщиком. В день совершения убийства он ехал на машине из Костромы в Киров, увидел голосующую на дороге девочку, которую затем задушил и с места преступления скрылся. После этого он вместе с семьей переехал в Воркуту. Сейчас проверяется возможная причастность дальнобойщика к другим преступлениям.

— Жуткая история, тем более, что потерпевшая совсем ребёнок.

— Мне не раз доводилось расследовать дела, где фигурировали дети. Сексуальное насилие, деспотизм родителей или равнодушие чиновников к проблемам в семьях — во многих историях приходилось искать правду. Запомнилось дело в отношении отца, истязавшего сына и дочь. Им было 10 и 8 лет. Вначале следствия дети почти не разговаривали, были замкнутыми. Большого труда мне стоило заслужить сначала их улыбки, потом искреннее общение. После проведённых следственных действий малыши подарили мне нарисованные солнышки. Это потрясло до глубины души.

— Кроме убийств и нарушений в отношении несовершеннолетних, вы расследовали немало должностных преступлений?

— Всегда удивляет, почему чиновники идут на такое. Одно из громких дел связано с вводом многоквартирных домов по программе переселения в Мантурово. Людей, по сути, поселили в дома с дырами в полу и в дверных проёмах, а в некоторых квартирах температура опускалась до 1 градуса. Невозможные условия для жизни людей. Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации городского округа город Мантурово подписал разрешение на ввод объектов строительства в эксплуатацию до завершения всех работ и при несоответствии проектной и нормативно-технической документации. Чиновник понёс наказание.

— Сейчас вы расследуете дело о гибели пациента наркологического диспансера в Костроме. Каковы перспективы?

— Предварительное следствие не окончено, проводятся экспертизы. Но я могу сказать, что следствием будет дана правовая оценка как действиям пациента, совершившего поджог, так и действиям медперсонала, допустившего наличие запрещённого предмета — зажигалки у больного, находившегося в психозе.

Другая жизнь?

— Валентина, ваша работа требует полной отдачи. Не было желания всё бросить и попробовать себя в иной сфере?

— Однажды, когда было тяжело, я поймала себя на такой мысли. Но не с моим характером искать, что легче. К тому же, не могу себя представить в другой профессии. «Никто ничего тебе не должен!» — лист с такой надписью висит на стене в моём кабинете. И это не только жизненный принцип, но и кредо как следователя. При расследовании дел я стараюсь дойти до самой сути, ведь от моего профессионализма зависят судьбы людей. Работа — это моя жизнь. Да и родителям я в форме очень нравлюсь (смеётся — Авт.), они гордятся моим выбором. Брат, кстати, тоже в форме: он военный.

— То есть готовы терпеть все тяготы профессии. И из отпуска, если это потребуется, выйти на срочное дело?

— Такое уже было. В Мантурово мне пришлось помогать молодому следователю. И я рада, что обратились ко мне. Казалось бы, недавно, всего 4 года назад, я была в такой же роли, а теперь за плечами есть опыт. Всё это время я ощущаю поддержку коллег. Когда работа приносит пользу, когда мы вместе боремся с преступностью, причём, успешно, зачем мне другая жизнь?