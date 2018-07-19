Землепользователя в Солнечногорском районе наказали за несвоевременную оплату штрафа

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям оштрафовало пользователя сельхозземли в Солнечногорском районе Подмосковья за нарушения, однако штраф не был уплачен вовремя, теперь фирме придется заплатить двойной штраф, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В декабре 2017 года управление за выявленные нарушения земельного законодательства оштрафовало ООО «Основа» — пользователя земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 10,8 гектара в Солнечногорском районе на 400 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок в отношении ООО «Основа» был составлен протокол об административном правонарушении, материалы дела направили в суд.