«Курорты Краснодарского края» подали в суд на генподрядчика коллектора в Анапе

Истец просит суд признать недействительными акты приемки выполненных работ, подписанные с марта 2015 по август 2016 гг. Учреждение планирует вернуть 468 млн рублей выплат по государственному контракту и получить 88 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Дата слушания по существу пока не назначена.

Претензии ГБУ «Курорты Краснодарского края» относятся к госконтракту «Строительство напорного канализационного коллектора по Пионерскому проспекту от санатория „Жемчужина России“». Конкурс на выполнение данных работ провели в ноябре 2014 года. Средства выделили в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011—2018 гг.)», а также из бюджета Краснодарского края.

Контракт по итогам конкурса заключили с питерским ЗАО «Водоканалстрой». В июне 2016 года коллектор протяженностью 10,6 км вдоль всего Пионерского проспекта должны были сдать в эксплуатацию. Однако сроки ввода объекта были сорваны, поскольку заказчик выявил существенные недоделки. В настоящее время объект не работает.

ЗАО «Водоканалстрой» находится в процедуре банкротства. При этом ГБУ «Курорты Краснодарского края» добилось судебного запрета на ликвидацию предприятия до тех пор, пока не будет урегулирован спор о задолженности в проекте строительства коллектора.