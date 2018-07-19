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«Курорты Краснодарского края» подали в суд на генподрядчика коллектора в Анапе
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«Курорты Краснодарского края» подали в суд на генподрядчика коллектора в Анапе 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Курорты Краснодарского края» намерено взыскать 556 млн рублей с ЗАО «Водоканалстрой» (Санкт-Петербург), выступавшего генподрядчиком строительства канализационного коллектора в Анапе. Соответствующий иск принял к производству Арбитражный суд Краснодарского края, пишет газета «Коммерсантъ».
Истец просит суд признать недействительными акты приемки выполненных работ, подписанные с марта 2015 по август 2016 гг. Учреждение планирует вернуть 468 млн рублей выплат по государственному контракту и получить 88 млн рублей процентов за пользование чужими деньгами. Дата слушания по существу пока не назначена.
Претензии ГБУ «Курорты Краснодарского края» относятся к госконтракту «Строительство напорного канализационного коллектора по Пионерскому проспекту от санатория „Жемчужина России“». Конкурс на выполнение данных работ провели в ноябре 2014 года. Средства выделили в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011—2018 гг.)», а также из бюджета Краснодарского края.
Контракт по итогам конкурса заключили с питерским ЗАО «Водоканалстрой». В июне 2016 года коллектор протяженностью 10,6 км вдоль всего Пионерского проспекта должны были сдать в эксплуатацию. Однако сроки ввода объекта были сорваны, поскольку заказчик выявил существенные недоделки. В настоящее время объект не работает.
ЗАО «Водоканалстрой» находится в процедуре банкротства. При этом ГБУ «Курорты Краснодарского края» добилось судебного запрета на ликвидацию предприятия до тех пор, пока не будет урегулирован спор о задолженности в проекте строительства коллектора.
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