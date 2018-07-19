Володин продлил срок подачи поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы

Все, кто готовит поправки в законопроект о совершенствовании пенсионной системы, могут их подать теперь не до 18 сентября, а до 24 сентября 2018 года. Об это заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 июля в ходе обсуждения на пленарном заседании в первом чтении законопроекта Правительства об изменениях пенсионной системы РФ

«В случае принятия документа в первом чтении поправки можно будет подавать до 24 сентября, а не до 18, как планировалось ранее», — сказал спикер.

В законопроекте, внесённом в Госдуму 16 июня, Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Этот процесс будет поэтапным и начнётся с 2019 года. Если документ будет принят, то с 2024 года бюджет России будет получать дополнительно по 1 трлн рублей в год, и значительная часть этих средств будет направлена на повышение пенсий.