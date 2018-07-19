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Володин продлил срок подачи поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы
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Володин продлил срок подачи поправок в законопроект о совершенствовании пенсионной системы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Все, кто готовит поправки в законопроект о совершенствовании пенсионной системы, могут их подать теперь не до 18 сентября, а до 24 сентября 2018 года. Об это заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин 19 июля в ходе обсуждения на пленарном заседании в первом чтении законопроекта Правительства об изменениях пенсионной системы РФ.
«В случае принятия документа в первом чтении поправки можно будет подавать до 24 сентября, а не до 18, как планировалось ранее», — сказал спикер.
В законопроекте, внесённом в Госдуму 16 июня, Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Этот процесс будет поэтапным и начнётся с 2019 года. Если документ будет принят, то с 2024 года бюджет России будет получать дополнительно по 1 трлн рублей в год, и значительная часть этих средств будет направлена на повышение пенсий.
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