Пубертатный период у мальчиков

Кризисы сопровождают человека на протяжении всей его жизни, означая переход на новую ступень развития. И, конечно же, самый известный, самый долгий и самый яркий кризис — пубертатный период. Это тот период, который коснется всех: и юношей, и девушек. В этой статье мы поговорим о взрослении мальчиков.

Это страшное слово «пубертат»

Пубертатный период, он же — переходный, трудный, критический возраст, — это то время, когда ребенок взрослеет, становясь подростком. В это время происходят резкие перемены как в организме, так и в психике мальчика. Обычно началом пубертатного периода у мальчиков считают возраст 11–13 лет, а концом — 16–19. Все дело в том, что мальчики развиваются несколько медленнее девочек. На то, когда начнется и сколько будет длиться это непростое для всех время, также влияют некоторые факторы:

наследственность;

рацион и режим питания;

экологическая обстановка;

препараты и пищевые добавки, средства гигиены с содержанием гормонов;

заболевания эндокринной системы.

Переходный период — очень важный этап в жизни ребенка, который определит не только телосложение и способность к продолжению рода, но и круг общения, мировоззрение, увлечения и сексуальную ориентацию во взрослой жизни.

Реакция организма

Что у мальчиков, что у девочек переходный период завязан на гормонах, вернее, их большом количестве. У мальчиков за половое созревание отвечает группа мужских гормонов, которую называют андрогенами. Процесс их выработки называется андренархе, и именно с него начинается тот самый переходный возраст. Одним из первых и главных признаков пубертатного периода является увеличение наружных половых органов, семенных пузырьков и предстательной железы. После чего последние два органа начинают активно функционировать, что приводит к повышенной возбудимости у парней, а также к эрекциям и поллюциям — непроизвольным семяизвержениям, как правило, во время сна. Такие неприятные «сюрпризы» зачастую смущают подростков. Поэтому если он вдруг спросит, что это такое, то спокойно скажите ему, что он взрослеет, что это совершенно нормальное явление, и это только начало, а если его что-то волнует, то пусть не стесняется спрашивать вашего совета. Также волосяной покров на теле становится интенсивнее. Вырастают волосы на лобке, на груди и в подмышках. Не обязательно, но вполне естественно появление волос на руках, ногах и спине. На лице появляется пушок в виде усиков или бородки. Еще один верный признак переходного возраста — ломка голоса. Он временами грубеет, а временами слишком высокий. Сюда же относятся голосовые перепады во время речи. Связано это с тем, что в гортани образуются новые голосовые связки, которые уплотняются вместе с уже имеющимися. Изменения затрагивают все тело. Активно растут кости и мышцы. Причем растет все это крайне неравномерно и негармонично, отчего подростки выглядят нескладно. Первыми начинают расти кости конечностей, вытягиваться таз. Затем плечи становятся шире и увеличивается нижняя челюсть. Вместе с этим увеличивается сила ребенка. Затем начинается бурный рост мышц. Очень важно не упустить этот момент и обеспечить ребенку регулярные занятия спортом, помимо уроков физкультуры. Это может быть простая зарядка утром, которая длится не больше 10–15 минут, пробежка или походы в тренажерный зал (после 14 лет). Еще эти изменения могут повлечь за собой неуклюжесть в движениях и нарушение координации, связанное с переоценкой подростком своих сил и неполноценным владением своим новым телом. Также очень важно в это время уделять внимание личной гигиене, поскольку у мальчиков изменяется состав пота, от чего последний приобретает специфический запах, как и сам подросток. Кожа становится более жирной, секрет сальных желез вырабатывается активнее, поэтому появляются угри и прыщи. Тут важно разъяснить подростку важность ухода за кожей лица и тела, поскольку некоторые мальчики бунтуют против использования специальных средств для умывания и дезодорантов, считая их женскими штучками. Дайте ему понять, что девушкам больше нравятся ухоженные и следящие за собой юноши и что пользоваться кремами, лосьонами и парфюмом не стыдно и нормально, если в меру, конечно.

С точки зрения психологии

Вот где действительно много подводных камней, нюансов и сложностей, так это в психическом состоянии ребенка. Происходит множество изменений, зачастую довольно негативных, но не критичных. Прежде всего, следует помнить о том, что психика подростков крайне неустойчива, а эмоциональное равновесие хрупко. В это время они становятся очень ранимыми и не могут адекватно воспринимать критику в свой адрес: либо начинают кричать и злиться, либо еще глубже уходят в себя, занимаясь самобичеванием, внутренне «съедают себя». Подросток стремится к независимости, отстаивает свою взрослость и самостоятельность. Именно поэтому ему важна реакция близких и родных, особенно родителей. Юноше жизненно необходимо видеть, что вы воспринимаете его как взрослого мужчину, позволяете принимать решения самостоятельно, не командуете и не опекаете. Например, ваш сын сказал, что идет гулять с друзьями. Не стоит названивать ему каждые 15 минут и спрашивать, как дела, все ли хорошо и помнит ли он, что надо быть дома в указанное время. Такой «заботой» вы выставите его посмешищем перед друзьями, от чего ваш ребенок может прийти в ярость и назло вернуться поздно и не совсем в трезвом виде (опять же назло вам) или трезвым и вовремя, но начать скандалить. Каким бы ни был ваш родительский порыв, сдержите себя и до прогулки попросите предупредить вас, если он задерживается. Так вы дадите ему понять, что вы ему доверяете, уважаете его и считаете, что он уже достаточно взрослый, чтобы себя контролировать. Также подросткам не менее важно раскрыть себя как личность. Им важно личное пространство — своя комната или хотя бы свой угол, куда никто без его ведома не будет вторгаться. Многие родители — из лучших, на их взгляд, побуждений — стремятся к тотальному контролю ребенка, просматривают его переписки в социальных сетях и в телефоне, запрещают общаться с теми или иными «подозрительными», по их мнению, личностями. Тем самым они мало того что нарушают его права и закладывают целый букет комплексов и проблем во взрослую жизнь, но еще и подрывают доверие подростка к себе и сами себе усложняют жизнь, давая еще больше поводов для конфликтов. Поставьте себя на его место. Наверное, вам не было бы приятно, если бы кто-то, кому вы доверяете, залез к вам в телефон или в переписку, нашел что-то, по мнению этого «разведчика», странное и пугающее. А потом, когда вы вернулись с работы, этот человек огорошил бы фразой: «Ты в переписке вот с этим и вот с этим пишешь, что тебя дома не понимают и вообще ты хочешь сбежать. Интересно, что же мы тебе такого сделали? Ну, давай, чем мы провинились?». Или что-то в подобном духе. Как бы вы себя чувствовали? Еще одна черта подростков — замкнутость, угрюмость, постоянные депрессии. Связано это с несколькими факторами. Во-первых, самооценка подростков довольно переменчива, как правило, в сторону низкой. Они не осознают до конца перемены в своем теле, и им кажется, что они выглядят плохо. У парней также самооценка может понижаться из-за проблем налаживания отношений с девушками. Во-вторых, нужно помнить про такое понятие, как «юношеский максимализм». Это значит, что подростки делят мир на правильное и на чужое, на то, что они обожают, и на то, что ненавидят. А поскольку общение является главным в этом возрасте, то ему важно соответствовать людям, которых он вознес в ранг идеала. И малейшее несоответствие той или иной группе может очень сильно расстроить подростка. В-третьих, повышенная утомляемость от изменений в своем организме. Зачастую родители называют это ленью и еще больше гоняют по учебе своих юнцов. Про замкнутость надо понимать еще одну важную вещь. Не стоит ожидать откровенности от ребенка, если до пубертата вы не наладили доверительных отношений и придерживались авторитарной или деспотичной системы воспитания. Ему будет легче поделиться тревогами с друзьями, но не с тем человеком, которому проще наорать на него или наказать. В этот период вам нужно всеми силами стараться показать ему, что вы на его стороне, очень аккуратно подбирать слова. Также замкнутость многие приписывают к верному признаку наркомании, что далеко не так. Если ваш сын не хочет рассказывать вам о школе или не хочет разговаривать вообще, это не значит, что он наркоман и колется за гаражами с друзьями. Это значит, что ему эта тема неинтересна или он беспокоится о чем-то, но боится вам рассказать. Боится осуждения или насмешек с вашей стороны. Еще один камень преткновения между поколениями — компьютерные игры. В обиходе существует ошибочное мнение, что если мальчик играет в «стрелялки», то из него обязательно вырастет убийца, что от долгих часов за компьютером испортится зрение и что тот факт, что все свободное время он проводит за компьютером, указывает на игроманию и надо срочно бежать к психиатру. Так вот, это не так. Играя в «агрессивные» игры, человек снимает стресс, накопившийся за день, что доказано учеными. Они же не обнаружили никакой связи между компьютерными играми и поведением человека. Поэтому не надо перекладывать ответственность за агрессию ребенка с себя на игры. Агрессия — это еще один признак полового созревания. Так мальчики пытаются показать свою мужественность. Еще увлечение играми может быть признаком одиночества ребенка, отсутствия любого круга общения, кроме этого. Поэтому, если на ваши речи, которые для него звучат как «бла-бла-бла», он говорит: «Ну, сейчас! До сохранения дойду! Завалю босса, и все!», — просто спросите, сколько времени ему нужно, и скажите, что по истечении этого времени вы ждете, что он выйдет из игры. Как только выйдет оговоренное время, не спешите заходить в его комнату. Подождите хотя бы 5 минут, а потом уже проверяйте. В большинстве случаев такой метод действенен, и подросток послушно выходит из игры. Также это может стать вашей общей темой для разговора. Вы можете спросить его, во что он играет, спросить, какую игру он хочет купить, и, если недорого, дать ему карманных денег на нее. Вообще, когда ваш сын входит в переходный возраст, вам нужно как можно больше интересоваться его жизнью. Но не с целью манипуляции им. А показать, что он вам важен такой, какой он есть, и его интересы тоже. Слушайте вместе с ним его музыку, пытайтесь находить песни подобного жанра и делиться с ним. Разговаривайте о своих переживаниях в его возрасте, не бойтесь рассказать про те поступки, за которые вам стыдно, или про те ошибки, которые вы совершили. Важно быть на одной волне с подростком, поскольку ему очень нужны защита от постоянных изменений и ваша поддержка, как бы он ни отрицал этого. Отрицание всего старого — еще одна черта переходного возраста, называемая негативизмом. Это его способ попрощаться с детством, показать себе, что он уже взрослый. Если это что-то некритичное (любимый цвет, фильм, блюдо, песня), то не надо говорить: «Но тебе же это так нравилось! Давай попробуем еще раз!». Поддержите его в переменах, помогите ему на месте старого построить новое. Также следует помнить, что подростки не особо хороши в планировании, ведь они живут одним днем. Их увлечения могут сильно меняться, в зависимости от того, насколько окружающие и в первую очередь родители их одобряют. Поэтому, если вы видите, что ваш подросток пытается писать стихи, рисовать, играть на гитаре, — поддержите его в этом. Да, у него может не сразу получиться, но с вашей поддержкой он сможет развить свои таланты. Опять же меньше будет сидеть за компьютером, если вас это так беспокоит. Еще немного об утомляемости. Замечено, что в подростковом возрасте мозг работает несколько хуже, часто наблюдается рассеянность. Как правило, в 6–8 классах ребенок «скатывается» по учебе. Если вы заметили такое с вашим сыном, спросите, в чем он испытывает трудности, а какие предметы ему даются легче. Помогите ему с домашней работой и не ругайте за плохие оценки, если вы видите, что он старается изо всех сил, но предмет ему не дается. Поймите, что в школе главное не оценки, а знания, которые получит ваш ребенок. И дайте ему понять, что любите вы его не за успехи в учебе. Но на самом деле нужно помнить, что все дети индивидуальны и что некоторые признаки, особенно психологические, могут просто не проявиться. Особенно если вы с ребенком наладили хорошие дружеские отношения. Помните, что каким бы «кактусом» ни был ваш ребенок, ему все равно нужна ваша поддержка и любовь, а не тотальный контроль, упреки в плохой успеваемости и осуждение.

Причины раннего или позднего начала переходного возраста у мальчиков

Раннее половое созревание у мальчиков наблюдается довольно редко. Если в возрасте до 10 лет у мальчика наблюдается увеличение половых органов, оволосение, изменение запаха пота и тела, то тогда необходимо обратиться к андрологу. Если в возрасте 13 лет у мальчика не наблюдается озвученных выше признаков, то тогда речь идет о позднем половом созревании, и тут тоже нужно обратиться к специалисту. Вероятные причины отклонений:

наследственность;

нарушения работы эндокринной системы;

заболевания мозга;

неправильное питание.

Закрепим еще раз. Главное, что может сделать родитель, чтобы пубертат прошел максимально гладко, — это стать другом для ребенка, общаться с ним на равных и вести себя соответственно. Договаривайтесь с ним, выполняйте, если что-то обещали. Не осуждайте и не смейтесь над ним, позвольте ему самому делать выбор. Да, может, он набьет шишки, и может, будут не самые приятные для него последствия. Но он поймет значимость своего решения, приобретет опыт, который пригодится ему в будущем. И контролируйте в меру сил, а лучше — постепенно снимайте контроль, давая ему больше свободы и, самое главное, ответственности, которая является главным атрибутом взрослой жизни.